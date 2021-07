Det som göms i snö...

Lantmännen är bekymrade över väderläget. Särskilt i Mellansverige och Kalmarområdet har lantbrukarna inte sett hur marken och grödorna må r, sedan långt före jul.

- Men brukar räkna med tolv veckor med permanent snötäcke, sen kommer snömöglet. Vi är inne på den elfte veckan av permanent snötäcke från den 14 december, Stefan Atterwall, odlingschef på Lantmännen.



Alla frågar sig hur det står till med grödorna under snötäcket. - Det är nog en av de största varningarna vi har haft på de senaste tio åren. Men det finns inget att göra. Man måste avvakta och undersöka om jag har plantor så det räcker och om jag kan få dem att bestocka sig, så att jag får ett fullödigt bestånd. Eller ska jag så i och därmed få blandsäd? Och var kan jag i så fall sälja den? Kanske ska jag i stället spruta ihjäl alltihop och börja om från början, säger Stefan Atterwall.



Men det gäller att vänta och se hur det ser ut under snön. När det gäller vårfloder och vattenmängder är Stefan Atterwall inte lika orolig.

- Det är inte ett direkt hot mot höstsäden. Det är lite värre för rapsen. Men om det kommer vatten på ytan som sen fryser. Tjälen gör att vattnet står uppe på åkern. Det islägger grödan ovanifrån. Grödan klarar kanske det i tio dagar, men får det gå tre veckor tar det ganska hårt på säden.



I Skåne är läget lite annorlunda.

- Där är det fortfarande snö kvar och dessutom tjäle, vilket är mycket ovanligt så här års. Vi har haft hård kyla och lite snö, så vi vet inte riktigt statusen på höstvete och höstraps.



Något vårbruk i mars ser det inte ut som just nu.

- Det känns i dag som att vårbruket blir senare än normalt. Men det är tre veckor kvar i mars som det kan hända mycket på.



Hur ser önskevädret ut?

- Nu skulle jag helst vilja ha plusgrader dygnet runt, så vi får tjälen att släppa. Och lagom med regn som får bort snön. Men när tjälen är borta vill vi inte ha mer regn, utan då måste det torka upp så vi kan komma ut på fälten. ATL.nu