Det lönar sig att ta hand om kameler

Ryktet har gått ut på att kameler som lider av vattenbrist producerar vattnigare mjölk ju mer uttorkade de blir. Men ett doktorsarbete vid SLU visar att kamelerna liknar alla andra däggdjur: deras mjölk koncentreras och mjölkvolymen minskar när de lider vätskebrist.



Det är Tafesse Bekele från Etiopien som vid SLU i Ultuna genomfört ett doktorsarbete på ämnet. Han följde under två års tid nio hushåll i Etiopien med sammanlagt 61 kameler.

Bekele kunde visa att kameler som mjölkades fyra gånger per dag i stället för en gång dagligen ökade sin mjölkproduktion från en liter till drygt sex liter.



Åtta kameler i studien kartlades mer noggrant. De vattnades dagligen, var fjärde dag, var åttonde dag eller var sextonde. Där visade det sig alltså att kamelerna som fick gå utan vatten koncentrerade sin mjölk. Kameler är däremot unika på så vis att de faktiskt klarade att upprätthålla mjölkproduktionen i minst sexton dagar utan att dricka.



Efteråt måste de dock ha tid för att återhämta sig.

Skälet att undersöka hur ofta kameler behöver dricka för att må bra är att djuren ofta hålls i Etiopien för just mjölken. Samtidigt är klimatet i östra delen av landet torrt och varmt och det kan vara långt mellan vattenhålen, som ibland är privatägda. Vattning av kameler är därför både dyrt och arbetskrävande.ATL.nu