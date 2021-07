Det klimatsmarta går att tjäna pengar på

Det finns två starka skäl till att se klimatanpassningen för svenskt lantbruk som en möjlighet i stället för som ytterligare pålagor. Det första skälet är att klimatsmart mat, energi och andra förnödenheter innebär en ny marknad. Det andra skälet är att det finns pengar att tjäna på klimatåtgärder redan på gårdsnivå, och det kan för många gårdar handla om stora belopp.

Konsumenter efterfrågar klimatsmart mat och är beredda att betala mer för det. Det finns flera undersökningar som visar det men den tydligaste effekten är den stora efterfrågan på närproducerat och ekologisk mat. Många svenskproducerade produkter skulle kunna marknadsföras mycket mer med klimatargument, inte minst svenskt kött som har stora klimatfördelar om man jämför med importerat kött från till exempel Sydamerika.



Precis som hela det övriga samhället behöver jordbruket minska sina utsläpp av växthusgaser. Den stora skillnaden är förstås att de gröna näringarna också har möjlighet att producera en del av lösningen. LRF bedömer att det svenska jordbrukets utsläpp kan minska med 20-25 procent inom loppet av 10-15 år genom olika riktade insatser.



På gårdsnivå finns en del åtgärder att göra för att bli mer "klimatsmart", exempel är:

- Energieffektivisera

- Odla närproducerat foder

- Öka kontrollen på kvävet (till exempel genom Greppa näringen)

- Biogas

- Ha koll på stallgödseln



Många av dessa åtgärder innebär dessutom en förbättrad ekonomi, det finns exempel på grisgårdar som tjänar 100 000 kronor per år på att ersätta importerad soja med hemmaproducerade åkerbönor. Eller mjölkgårdar som tjänar 60 000 kronor per år på smart grovfoderlogistik, bara genom att låta ensilaget torka ett dygn extra innan det rullas. En köttgård som genom en ny betesstrategi förbättrar resultatet med 80 000 kronor per år och skogsgården som ökat sin produktion med fem timmerbilar om året efter några enkla åtgärder.



Under 2010 kommer LRF:s klimatarbete fokusera på att sprida information och inspiration om hur man kan bli klimatsmart i sitt företag. Som intresserad företagare har du möjlighet att ta det av det genom en mängd aktiviteter på regional och lokal nivå, webben, artiklar, broschyrer med mera.



Som ett första steg har LRF i dagarna lanserat skriften "Klimatsmarta affärsidéer" som visar hur tolv gårdar med olika verksamheter har klimatanpassat sig och tjänat pengar på det. Några av gårdarna har också filmats. Beställ broschyren eller titta på filmerna på www.lrf.se eller www.matochklimat.se.



Hilda Runsten

klimatstrateg LRF