Det här står de politiska blommor för

Socialdemokraterna - ros/ros

Vänsterpartiet - nejlika/sommarnejlika

Miljöpartiet - maskros/bollkryss

Folkpartiet - blåklint/blåklint

Centerpartiet - klöver/rödklöver

Kristdemokraterna - vitsippa/cyklamen

Moderaterna - M/vallmo

Partikansliet förordar rättvisemärkta, importerade rosor, men det är upp till partidistrikten att leva upp till visionen.Det finns bara en, möjligen två odlingar av snittrosor kvar i Sverige, i solidaritetens namn är det väl dags att stötta en hotad minoritet? Dela ut svenskt - också.Den moderna snittnejlikan är förbättrad med hjälp av genteknik. Så grundligt att de till och med finns i blått. Inte så bra för ett rött parti som vill se EU som en gmo-fri zon.ATL rekommenderar därför trädgårdsnejlika eller sommarnejlika i stället. Kanske modifierade de också, men i alla fall inte blå.Om valet låg lite tidigare på året ... så vore maskrosorna gratis och slitaget på miljön minimal.ATL föreslår i stället en gul bollkrysantemum.Växthusodlad med flis eller pellets som energikälla och med mängder av blommor att plocka per kruka och därmed rasande energisnål per enhet.Sveriges blåklintsodlare sår på hösten och skördar till midsommar.Bloggaren och folkpartisten Annika Carp i Falköping tänkte lite längre och sådde blåklint den 22 maj i år, blommorna har använts i valrörelsen under hela augusti.Ett sätt att förlänga odlingssäsongen på, i alla fall vart fjärde år.Ett vitklöverblad är verkligen försvinnande litet. Alternativet är rödklöver som syns bättre och blommar hela sommaren.Rödklöver används i dag som djurfoder men har större potential. Enligt sajten Överlevnad.se kan blommorna ätas färska, vilket leder vidare till det nya matlandet som skapar jobb på landsbygden.Vitsippan funkar dåligt i september. Kan det passa med en vit cyklamen i stället?En vanlig krukväxt för verklighetens folk. Blommorna har något sakralt över sig, kan sparas från valdagen och återanvändas vid Alla helgons dag. Den svenska produktionen är redan i full gång, det är bara att lyfta luren.I Tidaholm har moderaterna en tävling om högsta solrosen på valdagen. Kul, dessvärre är solrosen redan upptagen. Den ståtliga blomman var symbolen för Nordiska Rikspartiet fram till 2009. Inte så bra.ATL föreslår i stället en vallmo för det nya arbetarpartiet. De röda eller rosa kronbladen faller ganska snabbt, kvar blir en kapsel med många moderata M i toppen. Kan samodlas med blåklint. Marianne Persson