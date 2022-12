"Det dröjer innan vi kan komma ut och tröska"

Per Hellqvist i Hallsberg har bland annat åtta hektar maltkorn som står helt under vatten.

Hunnit halvvägs

I princip mättad

Oklart

– Jag vill väl inte kalla det för katastrof, men något guldläge är det ju inte, säger han.Han odlar bland annat maltkorn, grynhavre och åkerbönor på omkring 800 hektar runt Hallsbergs samhälle. Spannmålen har mognat sent och innan regnet kom hade han hunnit halvvägs med tröskningen.Redan före skyfallen hade det kommit en hel del regn, så marken var i princip mättad.Förutom fälten som skadats har han också fått en full spannmålstork blötlagd. Det kom så mycket regn att vattnet trycktes upp bakvägen genom dräneringen.– Vi fick över 150 millimeter på ett dygn, säger han.Värst drabbat är fält med maltkorn som ligger låglänt. Han uppskattar att det på åtta-nio hektar är uppåt en halvmeter vatten.– Det är nog totalskadat. Även axen ligger under vatten.I övrigt menar han att det är för tidigt att bedöma hur kvaliteten på den otröskade spannmålen kommer att påverkas.– Det dröjer nog innan vi kan komma ut och tröska.Mikael Franzén, som sitter i styrelsen för Spannmålsodlarna, har sin gård precis i utkanten av det område som drabbades värst. Han har talat en del med odlare i trakterna runt Hallsberg och Askersund.– De flesta har nog kommit ungefär halvvägs med tröskningen.Blir avgörandeHan kan inte göra någon helhetsbedömning över hur läget är. De kommande dagarna blir avgörande för hur snabbt det torkar upp.– Om det står tillräckligt länge under vatten så ruttnar det ju.– Men vi ska inte måla fan på väggen ännu.