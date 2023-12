Det bästa från Agritechnica 2023

Den 12 november slogs portarna upp till världens största lantbruksmässa. Under en veckas tid vallfärdade lantbrukare från när och fjärran till tyska Hannover för att ta del av det senaste inom lantbruksteknik.

Med 775 hästkrafter och ett nytt sätt att konstruera en tröska på tänjer New Holland på gränserna med sin nya CR11.

Seed Hawk var den stora produktnyheten i årets Väderstadsmonter, men långt ifrån den enda. Vill du se fler nyheter från Väderstad eller läsa mer om Seed Hawk? Spana in länken nedan.

ATL:s reportrar, Fredrik Stork, David Larsson och Hans Dahlgren, som var på plats under mässan har spelat in ett nyhetsprogram fullmatat med nyheter i rörliga inslag. Här hittar du Massey Fergusons nya traktor, Fendts eltraktor, New Hollands prisade tröska, en uppfinning som visar vindavdrift och nya Väderstad Seed Hawk. Missa inte detta!

Se programmet här: ATL TV: Agritechnica-special