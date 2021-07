Det är bara att jobba på - klimatavtalet ett måste

Att döma av de tusentals människorna framför oss så skulle vi få stå där i ett antal timmar innan vi hade chans att komma in till COP 15, de internationella klimatförhandlingarna i Köpenhamn.



Båda önskade vi vid just den tidpunkten att klimatförändringen redan skulle ha drabbat Danmark med full kraft och höjt temperaturen. För inte lyckades vädret utanför ge inspiration till dem som skulle fatta besluten om att minska de globala utsläppen av växthusgaser.



Världens länder lyckades inte komma fram till ett bindande klimatavtal om att sänka sina utsläpp. Besvikelsen var stor bland alla dem som åkte hem för att fira jul. Men den blev ju vit och då är det lätt att vid dignande julbord och varma brasor glömma att tusentals människor redan lider av och är drabbade av klimatförändringens negativa effekter.



Ö-nationer som håller på att svämmas över på grund av stigande havsyta och u-länder som måste kämpa med allt mer extrema torka som sänker jordbruksskördarna vädjade till de stora inflytelserika nationerna Kina, USA, Brasilien och EU att säkerställa deras överlevnad.



Jordbruket har en unik roll i detta sammanhang. För att säkerställa livsmedelstillgången i världen 2050 måste jordbruksproduktionen enligt FAO öka med 70 procent. Jordbruket har också stora möjligheter att bidra till klimatlösningen genom att producera förnyelsebar energi och kunna binda in kol i skog och mark.



Detta hade de internationella klimatförhandlingarna innan Köpenhamnsmötet inte tagit hänsyn till men finns nu med i den delen som handlar om långsiktigt samarbete som fortfarande diskuteras. Den internationella bondeorganisationen IFAP bidrog i hög grad till detta genom sitt lobbyarbete inför och i Köpenhamn.



Oavsett om man är bonde i Afrika eller Sverige så kommer lantbrukarna att påverkas av klimatförändringen. EU har ju ett viktigt instrument för att hjälpa jordbruket att klara anpassning genom den gemensamma jordbrukspolitiken. Detta saknas i de flesta u-länder. Därför blir ett internationellt klimatavtal som inkluderar jordbruket mycket viktigt framför allt för bönder i dessa länder. För svenska bönder är det viktigt att vara med och driva på arbetet för att vi inte ­senare blir ställda inför åtgärder som vi inte är beredda på eller som inte är praktiskt smarta.



Så, stärkta av skinkor, kalkoner och skidåkning gäller det nu att fortsätta arbeta fram en text som kan presenteras och godkännas för världens länder i november senare i år i Mexico City då nästa stora klimatmöte, COP 16, hålls. Kanske ett torrt landskap, värmebölja och höstorkaner kan bidra till att Kina, USA, Brasilien, Indien och Sydafrika tillsammans med EU verkligen tar sitt ansvar om att säkerställa fortlevnaden för mänskligheten.



Ingrid Rydberg

LRF:s Brysselkontor