Derome kvalar in på topplista

Derome ligger på en hedersam åttondeplats i Sverige och toppar listan över västsvenska superföretag.

Företagets vd Carl-Tore Bengtsson är glad - men inte särskilt förvånad:– Vi har ett starkt koncept som vänder sig till proffsbyggare. Vår strategi är att finnas nära våra kunder och att fortsätta vidareutveckla våra tjänster, sortiment och kundnära logistik, säger han i en kommentar.Derome Byggvaror & träteknik är ett av 442 vinstgivande och snabbväxande företag som har kvalat in till Veckans Affärers lista över Sveriges mest framgångsrika bolag.Listan motsvarar mindre än en procent av de cirka 50 000 svenska företag som omsätter mer än 10 miljoner kronor per år, enligt tidningen.För att platsa måste företaget visa upp god tillväxt under minst fyra år. Uthållig vinst, avkastning och skuldsättning är andra grenar där företagen måste utmärka sig. För rättvisans skull jämförs också varje företag med sin bransch.Derome Byggvaror, som ingår i träindustrikoncernen Derome, är Västsveriges största privata bygghandlare med en årlig försäljning på över en miljard kronor i Halland, Storgöteborg och Sjuhärad. Under året har bolaget expanderat kraftigt från tio bygghandlare till 17.Bland övriga superföretag finns hemmafixaren Jula, som är ensam om att ha varit med nio år av tio, maskinföretaget Traktor Nord i Uppsala, bränsleleverantören Skelleftebränslen, Hööks Hästsport i Borås, Berges Schakt och Transport i Södertälje och Närkes slakteri i Gällersta.Hela listan hittar du här.