Den ultimata säljsignalen för vetet

Vår tes är som bekant att det mesta av de prisuppgångar vi sett de senaste veckorna beror på en brist på terminskontrakt och inte på fysisk vara, att det är rädsla att förlora pengar på stigande priser, som skapat prisuppgången. En del av den effekten ebbar ut när nu fondernas pengar är placerade och spekulanterna köpt tillbaka vad de tidigare sålt. Detta gäller vete främst, men även majs och sojabönor och via relativvärdering, det mesta.





Vete

Maltkorn

Raps

Sojabönor

Gristerminer

Novemberterminen gick från 195.25 i fredags upp till 236 som högst i torsdags. Sedan vände tidvattnet och fredagen slutade på 209.50, bara 1 euro över dagens lägsta kurs. Chicago stängde limit-down (-60 cent).Rysslands beslutade som bekant att införa ett exportförbud från och med den 15 augusti. Man valde inte att införa en exportskatt, som var väntat/befarat och det gör att leverantörer kan förklara force majeure på sina kontrakt (gjorda till mycket lägre priser). Vi har noterat att metallhandelsfirman Glencore rekommenderat Ryssland att införa exportförbud snarare än exportskatt.Helt klart är att den stora vinnaren på det här är de exportörer som tecknat avtal om försäljning / export till lägre priser. Vice premiärminister Igor Shuvalov backade lite i ett radiotal och lovade att ingångna avtal skulle få fullföljas, men han fick sedan ta tillbaka allt. Efter ett samtal från bossen, får vi förmoda. Man kommer så klart att tänka på Runebergs meddelande till Sandels: "Den är bruten, vår convention; Man hinner ej riva bron. Vårt ur var tolf, och vi följde det, Men den ryska klockan är ett". Förutom världens största köparland, Egypten, där tidningarna redan skriver om vetekrisen, är en annan given förlorare den ryska bonden, som förutom torkan också garanteras ett lågt pris för resterna. Egyptens handelsminister Rachid Mohammed Rachid har skickat ett brev till Rysslands dito där han ber Ryssland leverera de 540,000 ton som är köpta. Så kanske blir fallet, kanske inte, men sannolikt får Egyptens GASC nu köpa sina ca 9mt vete från USA eller från EU. Ryssland har under 2009/10 stått för hälften av den importvolymen. Franskt vete väntas gynnas.Vi var ute och tittade på vetet i Mälardalen i veckan. Vi uppskattar med amatörens blick kärnorna till ca 20% mindre än normalt, och lite skrumpna. Vi har hört motsvarande från annat håll. Däremot tycks proteinhalten vara hög. Om Mälardalen är representativt (vilket det inte är) för EU-27 skulle EU-27 få ca 20mt lägre skörd och det är ju en hanterbar minskning.Spekulanterna fortsatte att köpa tillbaka terminskontrakt. Nu ligger de bara 5 385 kontrakt nettosålda. De har alltså på en månad köpt 9 mt vete. Nu är den spekulativa ovanligt litet såld. Det finns inte mycket mer de kan köpa. Vi anser att hälften prisuppgång över 180 euro är endast skapat av spekulanter, vars påverkan på priset inte är bestående. Ett gammalt ordspråk i finansmarknaden är "Det krävs köp för att driva priset upp, men det faller av egen tyngd".Alla i branschen vet att Minneapolis vårvete och Kansas City högproteinvete ska vara dyrare än Chicagos vanliga höstvete. Men investerare och fondförvaltare, som nästan uteslutande håller sig Chicagos terminsmarknad, bryr sig inte om detta. De senaste tio åren har Kansas City varit mellan 5 och 10 procent dyrare än Chicago. Nu i augusti har Chicagos decemberkontrakt gått över både Minneapolis och Kansas City. Vi tolkar det som ytterligare ett tecken på att det är spekulanter som driver den här marknaden nu, och inte fundamentala fakta. - Det är en brist på terminskontrakt, och inte en brist på vete.Summa summarum, det är ett gyllene tillfälle nu att prissäkra årets skörd och kanske även nästa års.Priset på novemberkontraktet fortsatte under veckan upp till 230 euro per ton.Terminspriserna för maltkorn vs Matif-vete är något för höga för november 2011, eller så är det veteterminen som är lite för billig i relation till maltkornet (såväl som till november 2010, som tidigare nämnt).220 euro per ton för nästa års skörd av maltkorn är väl inte så dåligt?Rapsterminerna på Matif steg marginellt i veckan med 2%.Raps har inte alls hängt med vetet upp. Raps är bara 78% dyrare än vete.Inför höstens utsädesval ska man tänka så här:Raps avkastar 3.1 ton / hektar och vete 7 ton.November 2011-vete står i 176.75 euro per ton och november 2011-raps står i 351 euro per tonMed vete är en ha värd 176.25 x 7 =1237 eurMed raps, 351 x 3.1 = 1088 eurVete ger alltså 14% högre intäkt per ha.Tror du att det ändrar sig till skörd nästa år? Prissäkra vetet i så fall! Du kan fatta beslut och prissäkra nu. Skulle situationen ändra sig om några veckor, kan du kliva ur din sålda veteterminsposition (och kanske även tjänat pengar på det.. )Sojabönsterminerna steg med 3 procent i veckan, till 1033.50 cent per bushel. Den jämna nivån 1050 tangerades, som vi förutspådde i förra veckans brev, men toppnoteringen från november-december, innan storleken på Brasiliens skörd blev uppenbar, uppnåddes inte. Sojabönorna stängde fredagen med viss styrka, till skillnad från det överspekulerade vetet. Det är inte uteslutet att priset ska upp och testa kontraktshögsta."August makes beans" säger man i USA och till skillnad från vetemarknaden, som de facto släpper facit inom en till två veckor, är vädret i USA under augusti en källa till prisrörelser för sojabönorna.Soybean condtition låg på 66% den 6 augusti enligt USDA. Det är lite lägre än förra veckan, men ändå högt (bra) i ett historiskt perspektiv.Fundamentalt finns ändå gott om sojabönor i världen efter Brasiliens rekordskörd. Vädret i USA är också gynnsamt för en stor skörd i höst.Kvoten mellan SX0/CZ0 ligger kvar på hög nivå.Lean hogs terminerna föll 4 till 6% för höstens kontrakt.Under fredagen kom dåliga arbetsmarknadssiffror från USA, non-farm payrolls. Med en sämre arbetsmarknad befarar marknaden att efterfrågan på kött ska drabbas.Tekniskt är upptrenden från juni bruten, men än så länge bara lite grand. Början på kommande vecka kommer att visa vägen - antingen ett fortsatt fall eller en stabilisering på den här prisnivån. Om marknaden fortsätter ner torde 70 cent vara nästa anhalt.Eurex-marknaden var även denna vecka händelselös och fattig på affärer, semestervecka för centraleuropa som det är.Slutsats: Priset kan ha toppat ur. Torbjörn Iwarson