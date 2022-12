Den svenska ekoarealen oförändrad

Förra året brukades 502 200 hektar mark med ekologiska produktionsmetoder, vilket motsvarar 17 procent av all jordbruksmark i Sverige.

Färre ställer om

Jämfört med 2013 är ökningen i ekoareal 1 procent, motsvarande 5 000 hektar.Under många år har ökningstakten varit betydligt högre, konstaterar Jordbruksverket som presenterade nya siffror på torsdagen.Den minskade ökningstakten är en följd av att arealen under omställning till ekologisk produktion under flera år har minskat.2010 låg 109 400 hektar jordbruksmark under omställning till ekoproduktion. Sedan dess har arealen minskat kraftigt och förra året var knappt 36 900 hektar under omställning, vilket är en minskning med 66 procent sedan 2010.2014 bestod den ekologiskt brukade marken av 391 100 hektar åkermark och 111 100 hektar betesmark, som antingen var omställd eller under omställning.