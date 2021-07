Den första dieseldrivna snöskotern

VILHELMINA (ATL)

Fordonsläraren Håkan Larsson lägger handen på startnyckeln till den blåa Arctic Caten.



- Det är inte ofta man måste glödga en skoter, säger han leende och vrider om nyckeln.



Den trecylindriga Lombardinidieseln går genast igång och det är onekligen märkligt att höra det karaktäristiska dieselknackandet från en snöskoter.



Maskinen är ombyggd av tidigare elever på fordonsprogrammet vid Malgomajskolan i Vilhelmina under ledning av Håkan Larsson.



-Det som är roligt med eleverna är att de tänker utanför ramarna. De har ju vilda idéer.



Fördelen med en dieseln är lägre bränsleåtgång, mindre buller och det höga vridmomentet.



-På tomgång har den här högre vridmoment än en vanligt 440 skoter på fulla varv, säger Håkan Larsson.





Pengarna tryter

Svalt intresse

Eleverna som byggde skotern har slutat och projektet står nu och stampar. Tanken var att skolan i Vilhelmina skulle fortsätta att utveckla biodieselskotern men pengarna tryter.Fortsättningen i projektet ser nu i stället ut att hamna på Luspen-gymnasiet i Storuman. Där bygger man för fullt en eldriven snöskoter.-Vi går och väntar på att motorn ska ramla över Atlanten så att vi får händerna på den och kan börja montera, säger läraren Jim Hedberg.Även här är finansieringen osäker i dagsläget. Det saknas pengar till batterierna. Men löser det sig under vintern har man sannolikt en körbar prototyp i april.-Vi bygger en demoskoter som ska visa att prestandan är fullt i klass med en sportskoter. Det blir riv i den.Motorn blir en elmotor på motsvarande 67 hästkrafter.-Vi har räknat teoretiskt att vi kommer att hamna på omkring 40 minuters körtid. Men då är det inte full gas hela tiden, säger Jim Hedberg.Intresset från skotertillverkarna har dock varit svalt. Efter många samtal lyckades Håkan Larsson få köpa en skoter till bra pris hos Arctic Cat och de har också svarat på tekniska frågor, men inte mycket mer.-De ringer ju inte och frågar hur det går, säger Håkan Larsson.Han tror att de kanske har egna projekt på gång, medan Jim Hedberg tror att skotertillverkarna gör samma analys som räknemaskinstillverkaren Facit gjorde i Åtvidaberg på 70-talet.-De skulle ha kvar sina mekaniska grejer in i det sista och upptäckte för sent att det inte gick.Istället för fyrtaktaren på 660 kubikcentimeter och 53 hästar har man monterat en trecylindrig Lombardinidiesel på drygt 1 000 kubikcentimeter. Med turbo uppskattas effekten till 30-35 hästkrafter.Förutom mycket lägre bränsleförbrukning (0,44-1,8 l/mil) än en vanlig skoter hjälper även en katalysator till att hålla nere utsläppen. Att starta en diesel kräver mera kraft och därför ha man monterat ett bilbatteri.För att klara av dieselmotorns karaktär med högt vridmoment har en kraftigare variator från jämtländska Pivario satts in. Den har tre olika växlingsområden som ändras elektriskt med en knapptryckning.Projektet med miljöskotrarna är ett samarbete mellan bland andra kommunerna Vilhelmina, Lycksele och Storuman, studieförbundet Vuxenskolan och snöskoterorganisationen Snofed, Nationella snöskoterrådet, Lule tekniska universitet och Vägverket. Pengar kommer även från Tillväxtverket.Det är tänkt som en förstudie som förhoppningsvis ska kunna skalas upp i större omfattning senare. Hans Dahlgren