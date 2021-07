Den danske bonden tjänar bäst

Jordbruksverket har i en rapport försökt visa på skillnaderna mellan de olika länderna när det gäller lagstiftning byggkostnader, skatter, priser på produkterna och andra förutsättningar som påverkar lönsamheten i lantbruket.



I Danmark tjänar bönderna bäst per arbetad timme och har högst intäkt per odlad hektar. Det kan bland annat bero på att det är vanligare med stordrift, men även faktorer som låga byggkostnader, geografi och klimat spelar in.



Att byggkostnaderna skiljer mellan länderna beror delvis på att djurskyddslagstiftningarna ser olika ut.

De finländska bönderna har störst del av intäkterna i form av stöd, minst har danskarna.ATL.nu