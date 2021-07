Demogårdar ska rädda tallen i söder

MÅLILLA ATL

Nya beräkningar som Skogforsk tagit fram visar att viltbetet orsakar mycket stora förluster på tallen i södra Sverige.

Även om tallen överlever gnagskador och toppskottsbetning har den förlorat stort i tillväxt.

- Tallens tillbakagång är en lömsk förändring. Den går successivt och är därför svår att uppfatta. Det är också svårt att se skadorna i bestånden. Man måste gå in i ett bestånd och mäta för att kunna avgöra skadorna, säger Göran Örlander.





Tall minskat dramatiskt

Demonstrationsgårdar

Stora kostnader

Det har gjort att tallandelen i Götaland har sjunkit dramatiskt. Från att ha varit omkring 50 procent på 1950-talet är den nu nere i 25-30 procent. Och procentandelen tallplantor som säljs har sjunkit från 30 till 5 procent på 25 år.Nu sätter Södra i gång kampen för tallen i Götaland på allvar. Södra har skapat de tre demonstrationsgårdarna Stora Aby, Gisslarp och Lindhult i Småland.- Jag hoppas att det här kan vara en startpunkt och att demogårdarna kan vara en mötesplats för markägare och jägare att hitta fram till en dialog, säger Göran Örlander.Södra har med hjälp av Skogforsk tagit fram beräkningar om hur viltet påverkar demogårdarna. Björn Lindell, ansvarig för demogårdarna, har översatt beräkningarna till hela Södras medlemsareal.Siffrorna visar att viltskadorna sannolikt kostar Södras medlemmar mellan 90 och 160 miljoner kronor per år och innebär en produktionsförlust på 600 000 till 800 000 skogskubikmeter per år.Enligt Riksskogstaxeringen har 48 procent av tallstammarna i Götaland, i genomsnitt, någon form av viltskador. På demogårdarna varierade skadebilden mellan 43 och 90 procent. Göran Örlander anser att den sammanlagda skadenivån under hela ungskogsperioden inte ska överstiga 20 procent.Några av åtgärderna som föreslås på demogårdarna är välja rätt föryngringsmetod och olika sätt att skapa mer foder till älgarna.- Lösningen är att hitta en balans mellan fodertillgång och viltstammarnas storlek. Då kan skogsägare välja trädslag efter markens beskaffenhet. På sikt ökar då tallandelen, och det finns bara vinnare på detta. Vi vill inte ha en skog utan älgar, men vi vill heller inte ha en skog där älgarna äter upp alla tallplantor, säger Göran Örlander. Härje Rolfsson