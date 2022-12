Delsbobönder på väg att starta eget containermejeri

Peter Jonaszon, som sitter med i arbetsgruppen, kan på rak arm inte säga hur stor skillnaden i ersättning blir mellan eget mejeri och att sälja till Arla. Till Radio Gävleborg säger han dock att andra mjölkproducenter som arbetsgruppen besökt och som startat containermejerier har fått ut 1,50 – 2 kronor mer per kilo mjölk.

910 kor

I dagsläget betalar Arla 2,60 kronor till bonden per kilo mjölk vilket är nästa 1 krona under högsta noteringen i fjol.De tio producenterna har tillsammans 910 kor. Till en början räknar Peter Jonaszon inte med att minimejeriet kan ta hand om all mjölk men som han säger ”någonstans måste man börja”.Han upplever ett stort stöd från lokala konsumenter som vill ha traktens mjölkbönder kvar. Flera säger sig vara beredda att betala mer för lokalproducerad mjölk.