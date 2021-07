Vinsten föll till 2,57 dollar per aktie, mot 2,81 dollar per aktie ett år tidigare och försäljningsintäkterna sjönk drygt 12 procent till 7,9 miljarder dollar. Men analytiker hade i snitt räknat med ett betydligt större bakslag, med en försäljning på 6,7 miljarder dollar och en vinst på 1,26 dollar per aktie.