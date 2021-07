Decemberkändisen: Stefan Kronvall

Vad önskar du dig i julklapp?

Jag brukar säga lugn och ro, men det får man ju aldrig så det är inte lönt att önska sig det. Så brukar jag säga snälla barn, men det är inte heller så lätt. Jag tänkte önska mig en ny slipmaskin, så jag ska köpa det till mig själv.



Vad var det bästa och det sämsta som hände under 2010?

Det bästa var att vi fick ett lyckat EM, för det hade inte varit bra om det regnat bort.



Det i särklass sämsta var när vi hade motorras på bussen. Bärgning från Hallandsåsen var inte helt enkelt. Vi hade varit i Lidköping på årets första tävling och var på väg hem. Bärgaren kunde inte ta den på lördagen när det hände. De hade precis bärgat en polsk långtradare hela natten, så han fick inte köra mer, och bärgningsbilen var i Göteborg och lämnade en trailer.



Klockan nio på söndag morgon kom han. Då hade vi förberett och tagit av kardanaxeln och så vidare. Man får ju köra i 30 men han höll nog i alla fall 80, minst. Det var inte enkelt att få in den hemma i Sövestad heller, för där är det trångt och jäkligt. Vi kunde inte ta in den med bärgningsbilen före. Vi fick sätta den på gatan utanför så skulle vi försöka köra in den sista biten.



Med 50 meter kvar small den ena bälgen bak på höger sida. Då stod vi där på gatan med fruktansvärt luftläckage och en motor som gick på fem cylindrar, om man fick igång den över huvud taget. Det fick bli så att vi fick plugga slangen till bälgen. Jag låg där ute mitt i trafiken och försökte få igång detta här. Så fick vi genom en tjurrusning in jäkelen på tomten och in i garaget och så stannade den. Så mycket bry! Det var en kolv som skar, jag vet inte varför den gjorde det. En kolv och ett foder hade gått sönder. Tina Andersson