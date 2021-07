Decemberkändisen: Åke Rutegård

Är du nöjd med året som har varit, 2010?

- Från min utgångspunkt som vd för KCF är svaret inte oväntat både nöjd och mindre nöjd. I KCF har vi under året fokuserat på ett par viktiga områden: branschens anseende och branschens konkurrensvillkor. Beträffande det förstnämnda ser vi nu tecken på vissa framsteg efter att branschen under många år drabbats av negativ uppmärksamhet i media.



Omfattande förbättringar av djuromsorgen på våra slakterier under senare år har resulterat i att Livsmedelsverket i ett pressmeddelande nyligen kunde konstatera "Ovanligt att djurskyddet brister vid slakt... På de allra flesta punkter är slakteriernas resultat bra och lagstiftningen följs". Naturligtvis finns det fortfarande brister som måste åtgärdas, men erkännandet från kontrollmyndigheten är musik för en luttrad bransch.



- Andra exempel på förtroendeskapande åtgärder som gett positivt gensvar i media är den överenskommelse vi har träffat med LRF och livsmedelskedjorna om att begränsa utbredningen av den kontroversiella nötrasen belgisk blå och den branschstandard KCF nyligen infört för att förbättra märkningen av påläggsskinka. Konsumenten kan nu göra ett aktivt val om man vill ha en helmuskelskinka eller nöjer sig med att råvaran består av skinkbitar och eller mald skinka.



- Vidare är jag nöjd med årets stora branschbegivenhet, Chark-SM. Tävlingen som går av stapeln vartannat år slog alla tidigare rekord i antal deltagare, produktkvalitet och positiv uppmärksamhet i media.



- När det gäller branschens konkurrensvillkor är jag missnöjd med att vi hittills inte lyckats få ner Sverige från ledarplatsen på rankinglistan för länder med den högsta kostnaden för veterinärkontrollen på våra slakterier. Vi har den överlägset högsta kostnaden per slaktat djur, vilket naturligtvis bidrar till en försämrad betalningsförmåga till lantbrukaren. Totalt betalar våra 20 slakterier i år 118 miljoner kronor i avgifter till Livsmedelsverket. I en nära dialog med jordbruksdepartementet och Livsmedelsverket försöker vi få förståelse för att kostnaden måste ner.



Vilka förhoppningar har du på det nya året?

- Att vi som branschorganisation kan bli ännu effektivare och mer framgångsrik i vårt arbete för att stärka branschens anseende och konkurrensförmåga. Men även att vi tillsammans med övriga aktörer kan bidra till att den negativa produktionsutvecklingen för svenskt nöt- och griskött vänds.



- Vi följer med stort intresse arbetet i det nybildade promotionföretaget Svenskt Kött AB och hoppas att man lyckas i föresatsen att förbättra lönsamheten för den svenska primärproduktionen som är basen för vår kött- och charkindustri. Jan Olsson