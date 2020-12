”Varför är det just vindkraft som ska byggas ut?” frågar sig skribenterna i en debattartikel i ATL den 30 november. Det är självklart en relevant fråga. Problemet är bara det att de inte presenterar något annat alternativ.

Om vi ska fasa ut kärnkraften, om vi inte ska bygga ut fler älvar och inte bygga fler vindkraftverk, hur ska då vår elförsörjning bli fossilfri och hållbar? Jag har hittills inte sett någon insändare från vindkraftsmotståndare som har svarat på ett realistiskt vis på den frågan.

För ett tiotal år sedan var jag på ett informationsmöte om en planerad vindkraftsetablering i vår kommun. Representanter från ortens Naturskyddsförening var mycket kritiska och tyckte att verken skulle förstöra miljön. När jag ställde frågan vad de hade som alternativ blev svaret: ”Man får väl bygga dem i Norrland, där är det ändå så glest mellan människor.”

Nu ser vi hur det blev. Jättestora vindkraftsparker etableras i Norrland och närboende protesterar mot att deras närmiljö blir förstörd.

Om vi ska kunna rädda världen måste vi alla ta vårt ansvar. Att producera fossilfri energi kommer att påverka många människor och min åsikt är att vi inom rimliga gränser måste tolerera det. NIMBY, not in my backyard, det vill säga ”placera skiten någon annanstans så jag slipper se” är den största faran vi har just nu.

I dag är storskalig utbyggnad av vindkraft den mest realistiska lösningen på medellång sikt för att försörja oss med energi. Visst, det har nackdelar också men har du något bättre alternativ?

Nu är dags för oss alla att vakna upp och för alla att ta sitt ansvar!

Einar de Wit

Falköping