Vi vill i denna artikel särskilt lyfta vår medlem Birgitta men hon är inte ensam. Birgittas familj har under hela 1900-talet ägt och brukat marken på en släktgård. När de flyttade dit fanns nästan ingen skog. I dag omfattar fastigheten 48,6 hektar fin skog.

Markägare drabbas av nyckelbiotopsinventeringar i hela landet. Just Birgitta bor i Norrtälje: här har inventeringen fortsatt med hög frekvens trots att de politiska signalerna tydligt pekat i motsatt riktning. I denna region är dessutom myndig­hetens dialog med markägarna under all kritik – i vissa fall i princip obefintlig, i andra fall långt ifrån opartisk och respektfull.