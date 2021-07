Den lilla taxtiken drar iväg utefter skogsstigen när hundföraren stryker kopplet. Hundens glädje över att vara lös i skogen är påtaglig. Vintersolen är blek och värmer inte nämnvärt, det är is på vattenpölarna och minusgraderna känns som om de vore fler än vad de är eftersom det blåser snålt. Hundförare Jörgen Norrblom från Enköping och guiden Kicki Pilenås från Sunne följer en gammal körväg. Taxen, som går under smeknamnet Viska ligger ute och söker efter rådjursspår men kommer emellanåt in för att ta kontakt. På strategiska platser runt om i såten sitter passkyttar som hoppas på rådjur i pass.