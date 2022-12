De var inte bjudna när deras skog blev bröllopspresent

Henrik som bor i Byn, Gunnarskog, tar ändå sin vanliga väg genom skogen med sina två söner Karl, 9, och Nils, 7, när det är dags för invigning av Värmlands nya naturreservat.

– Jag har varit på Byamossarna sedan jag var liten som Nils och hittar bättre här än hemma i köket.Henrik tog över 130 hektar av sin far förra året och är nu tredje generationen ägare av skogen.Vändplanen där han parkerar ligger precis i kanten av själva naturreservatet och skulle först ingå i reservatet.Nu har gränserna dragits in en del, så att en körväg och själva vändplatsen ligger utanför. Länsstyrelsen har också accepterat en skoterled i kanten av reservatet, ett viktigt krav från markägarna.Några steg in i skogen ligger hans 2,5 hektar som nu ingår i naturreservatet trots att Henrik varken fått betalt eller skrivit på några papper.Som andra skogsägare erbjuds Henrik marknadsvärdet plus 25 procent. Totalt köper staten in mark för 40 miljoner kronor till reservatet.– Det är helt onödigt. Det behövs ju inget reservat, det är privata skogsägare som våra förfäder som har sett till att här är så orört som det är.Själv skulle Henrik på sin höjd ha gallrat om han fått behålla marken.I sällskap med hans pappa, mamma, syster och systerdotter som anslutit går vi över myrmarkerna och passerar en nybyggd spång till den vandringsled som prins Carl Philip och Sofia Hellqvist fått uppkallad efter sig.Där leden tar slut står en stor minnessten med guldskrift.– Gravstenen över Bytorpsmossen, säger Henriks pappa Karl-Erik Johansson bistert.Där dyker fler skogsägare upp, alla från samma by som Henrik. Nästan alla var kritiska från början men nu är en del rätt nöjda.Jan Andreasson har fått betalt för de 71 hektar av hans skog som ingår i naturreservatet. För pengarna har han kunnat köpa värdefullare skogsmark som ligger nära hans andra skiften.– Men det har jag fått ordna helt själv. Länsstyrelsen sa att de inte kunde ordna några sådana byten.Landshövdingen i Värmland Kenneth Johansson har i intervjuer sagt att reservatet bildats "i samförstånd och dialog med markägarna".Henrik Johansson bara fnyser när han hör det. Och inte bara han. Förhandlingar pågår fortfarande med fyra skogsägare, enligt länsstyrelsens naturvårdschef Thomas Östlund. En femtes mark har tills vidare helt plockats bort eftersom man inte är överens.Framme vid Bytorp samlas den allmänhet som följt anvisningarna de läst i kommunens annonser och åkt buss den sista sträckan för att få se kungligheterna.Så kommer till slut prinsparet i följe med kommunens inbjudna gäster från länsstyrelsen, från den ideella förening som sköter stugan och skidspåren vid Bytorp, samt ett stort följe journalister.Prins Carl Philip håller tal och klipper band. På väg tillbaka från scenen passerar han Henrik, Karl och Nils där de sitter på sina skogsryggsäckar. Han får syn på Karl som ser lite trulig ut.– Är det storjägaren? frågar Carl Philip.– Ja, det är det, svarar Karl och skiner upp.– Det är bra, säger Carl Philip.Trots kunglig dialog blir det ändå snart stopp. Säkerhetspolisen vägrar Henrik och pojkarna att gå vandringsleden fast de förklarar att de bara vill hem till sin skog på andra sidan. På avstånd sjunger en kör för prinsparet.– Det känns konstigt. Här har varit helt tyst och inte funnits andra än vi. Men det lugnar väl ner sig, säger Henrik.