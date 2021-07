De väljer att gå över till Falköpings mejeri

- Vi börjar leverera till Falköping i början av 2011. Och består de prisskillnader vi har i dag och de vill ha min mjölk är jag kanske beredd att splitta mina leveranser, säger Fredrik Andersson.



Han är bara en av runt elva leverantörer i samma trakt som nu går över till Falköpings mejeri, som expanderar sitt upptagningsområde ytterligare. Falköpings mejeri har tagit marknadsandelar från de stora bolagen under senare år.





- Vi har tagit emot 26 medlemsansökningar hittills i år. Vi räknar med att tappa cirka tio under året så det kommer att bli en nettoökning, bekräftar Falköping mejeris vd Thomas Andersson.Falköpings mejeri lämnar inte uppgifter om avräkningspriset men bland leverantörerna ryktas det om ett pris på 3,15 kronor per kilo.Det är ungefär 35 öre mer än vad Fredrik Andersson får i dag.- Jag måste kunna täcka mina kostnader och helst tjäna något på det här och det gör jag inte i dag, säger Fredrik Andersson, som driver robotdrift på Silarp gård AB tillsammans med sin fru Maria Bohman Andersson och två anställda.Med sina 2,80 kronor per kilo i avräkningspris ligger Fredrik Andersson ändå bra till jämfört med andra Arlaleverantörer.Hans 140 kor levererar ungefär 1,2 miljoner kilo mjölk, vilket ger honom ett volymtilllägg på 4,3 öre per kilo. Ett dåligt gräsår 2009 har dock gett något sämre avkastning än normalt.För honom var priset det avgörande skälet till varför han väljer att byta förening, men Falköpings mejeris vd Thomas Andersson menar att för många är det andra faktorer som spelar in.- Jag tror att det handlar mycket mer om mjuka värden, som närhet och en tro på den svenska marknaden, säger han.En av dem som nappat på Falköpings mejeris inbjudan och attraheras av närheten till mejeriet är Alf Svensson, som driver en mjölkgård med 70 djur i Humla mellan Falköping och Ulricehamn tillsammans med sin bror Stig.- Nu får vi bara ett par mil till mejeriet. Vi har träffat ledningen och ordförande, det är en helt annan närhet, förklarar Alf Svensson, som tillägger att han har full förståelse för Arla Foods och hur bolaget måste agera som en global aktör på mejerimarknaden. Jerry Simonsson