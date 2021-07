De vågade och förlorade

Peter och Karola Reuterström på Stora Lövhulta gård utanför Eskilstuna saknar runt 35?000 kilo linfrö för att uppfylla kontrakten i år.

Genom att sälja runt 80 procent av skörden i förväg räknade de med att ha en rimlig marginal för skördebortfall. Men med årets extremt låga skördar som bara gav 60 procent av det förväntade höll det inte. Paret, som driver 800 hektar, har odlat lin de senaste tio åren. I år ökade de arealen från ungefär 80 hektar till 120.

- Det såg rätt bra ut i början av säsongen men det var värmen som tog knäcken på linet, säger Peter Reuterstöm.





Ytterligare ett problem är att priserna har stigit sedan de prissäkrade och att det därför blir en förlust att lösa tillbaka en del av kontrakten.- Eftersom priserna såg rätt bra ut redan i vintras var det många som prissäkrade. Väldigt många har också prissäkrat mer än vad de fick i skörd i det här området, berättar han.Bottenpriserna på spannmål i början på året gjorde att linodlingen med höga priser och krav på låga insatsmedel lockade. Ett stort antal lantbrukare följde rådet att dra ner på vårspannmålen och i stället så lin. Resultatet är att linodlingen mer än fördubblades i år.Men eftersom linet har ett grunt rotsystem är det en av de grödor som drabbades allra värst av torkan i somras. Ständigt återkommande regn under skörden har också medfört att en del lin fortfarande återstår att tröska.- På vissa platser har det gått hyggligt bra men på de flesta ställen är det långt under normal skörd, säger Albin Gunnarson på Svensk Raps.Optimala förhållanden för lin är en blöt och kall sommar.Trots årets dåliga skördar tror Albin Gunnarson att lin fortsatt är en intressant gröda att odla bland annat tack vare sitt förfruktsvärde och att det är en billig odling som inte binder så mycket kapital.Men Peter och Karola Reuterstöm tänker inte sälja lika mycket linfrö innan skörd framöver.- Prissäkringssystemen är ju fortfarande rätt nya och vi tänker inte på alla konsekvenserav dem. Vi lär oss något nytt hela tiden, den hårda vägen om man säger så, säger Peter Reuterström och skrattar lite självkritiskt åt årets problem.De har ännu inte satt sig ner och räknat på hur det ekonomiska utfallet verkligen blir för linodlingen i år. Men klart är att det inte ger det ekonomiska tillskott i odlingen som det såg ut som i våras.- Vi får nog vara väldigt glada om det går runt, plus minus noll, konstaterar han. Malin Eborn