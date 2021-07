De tjänar storkovan på avelsgrisar

Företaget Breeders of Denmark A/S startades av Jan Lembke-Jensen som garageverksamhet för åtta år sedan. Omsättningen har ökat snabbt - närmare bestämt med 670,8 procent under de senaste fyra åren - och uppgick under 2008 till 7,1 miljoner danska kronor (motsvarande cirka 9,7 miljoner svenska kronor).



70 procent av de danska avelsgrisar som exporteras till Tyskland passerar numera Breeders of Denmark, skriver Børsen. För närvarande har företaget 31 leverantörer i Danmark. 18 står på kö för att få börja leverera avelsgrisar.



Tyskland är företagets absolut viktigaste marknad. Men företaget har agenter även i Belgien, Polen, Ryssland, Tjeckien och Italien.



Jan Lembke-Jensen, som numera tituleras vd för företaget, säger till Børsen att han tror att Breeders of Denmark kommer att fortsätta växa. Han förutser att företaget är dubbelt så stort inom fem år.ATL.nu