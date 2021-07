De som gör intrång ska ställas till svars

Man kan diskutera i det oändliga om branschens krisberedskap fungerade, eller ens fanns, och hur bra dess företrädare klarade mediedrevet, men en sak kom tidigt

i skymundan: intrånget.



Djurrättsaktivisterna tog sig olovandes in på annans privata egendom, gick in i husen, genom olåsta och olarmade dörrar, och filmade.

Det här brottet har bagatelliserats. Att ta sig in genom en olåst dörr anser aktivisterna vara en blygsam överträdelse

i förhållande till de avslöjade missförhållandena i vissa av grisstallarna.



Men det är lika fullt en handling som borde prövas. Vi tycks gå mot en allt mer uppluckrad syn på den privata äganderätten och den personliga integriteten. Det räcker att nämna allemansrätten och FRA-lagen.



Om det blir så att ingen ställs till svars för intrången är det troligt att likasinnade vill göra om bravaden. Den uppmärksamhet och mediala genomslag grisaffären fått verkar säkert lockande för många.



Djurrättsaktivister har en mycket liberal inställning till annans egendom och verksamhet. Det kan man se på till exempel Djurens befrielsefronts hemsida, där deras aktioner läggs ut till beundran för sympatisörer, andra till varning.



Många av de grisproducenter som intervjuats i tidningarna vittnar om att de känner sig kränkta. För intrånget lika mycket som för att hängas ut ohörda. Att någon tar sig rätten att klampa in. Nästan alla som hör av sig till mig kommenterar detta. Och gör det innan de kommer in på risken för smittspridning och att ingen ska dömas i medierna utan i domstol.



Vi har alltså en organiserad brottslig kampanj, utsträckt i tid och över stora delar av landet. Men det rättsväsende vi har, som så ofta beklagar sig över stor arbetsbörda, lär väl inte komma till skott. Man förmodar att intrången har lägsta prioritering bland åklagarna. Hur lång är preskriptionstiden, kanske den hinner utlöpa innan åklagarna orkar med?



Att ta lagen i egna händer är inte någon svensk tradition. Det ska det inte vara i ett rättssamhälle. Alltså: de djurhållare som bryter mot djurskyddslagen ska ställas till svars, och det ska också de aktivister som gör intrång. Lars Vernersson