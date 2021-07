De rasar över kraftledning

Svenska Kraftnät ska bygga ledningen. Avverkningen av skog påbörjas sommaren 2014, byggstart blir ett år senare och i december 2016 ska den gigantiska kraftledningen tas i drift. Allt för att förstärka stamnätet när elproduktionen vid kärnkraftverket i Oskarshamn ökar.



Många av de flera hundra skogsägare som drabbas är upprörda. Sten Thunberg, tidigare koncernchef för fordonskomponenttillverkaren Finnveden, är en av dem. Han äger tre skogsfastigheter. Två av dem ligger längs den planerade kraftledningens sträckning.

- Det är en jättelik motsättning mellan skogsägare och kraftbolag. Som skogsägare blir man fullständigt överkörd.





Önskemål ignoreras

Ersättningen upprör

Eget förslag

72 meter brett

Blandade reaktioner

Förra veckan hölls tre informationsmöten. Sten Thunberg var med på mötet i Misterhult. Han anser att Svenska Kraftnättotalt ignorerar skogsägarnas önskemål om att påverka skogen så lite som möjligt när den 44 meter breda (längs vissa delar kanske 72 meter breda) ledningsgatan byggs.- Jag vill att överföringskapaciteten blir så stor som möjligt per ytenhet så att intrånget på skogen blir så litet som möjligt. Svaret jag får är att det inte ligger i Svenska Kraftnäts uppdrag att ta den hänsynen, att ta ner så lite skog som möjligt.Ersättningen för markintrånget upprör också skogsägarna. Från Svenska Kraftnäts sida hävdas att markägarna ska hållas skadeslösa. Sten Thunberg tror inte på dem.- Det är bullshit. Alltid, alltid, alltid har ersättningen varit dålig när kraftledningsgator har dragits.Problemet är att ersättningen baseras på avkastningsvärdet. Ett värde som ligger långt under marknadsvärdet. Dessutom finns ett förväntansvärde på att skogsmark ska fortsätta att stiga i pris.- När vi frågar vilken ersättning som vi får så kan de inte svara. Bara att den baseras på avkastningsvärdet och fördyrad avverkning, säger Sten Thunberg.Vid mötet i Misterhult föreslog han i stället en årlig ersättning till skogsägarna som motsvarar boniteten multiplicerad med aktuellt skogspris. Det systemet diskuteras inte, enligt Svenska Kraftnät.- När vi väl vet vilken regering vi får så ska jag och andra uppvakta både jordbruks- och näringsdepartementen så att vi får till stånd en ändring vad gäller ersättningen. Jag kommer att vara en av dem som driver den gruppen för det får inte gå till på det här sättet.Johnny Norling, informatör vid Svenska Kraftnät, deltog i tre informationsmöten i Småland i förra veckan. Enligt honom är målet att dra 400 000-voltsledningen parallellt med befintliga ledningar så långt som möjligt.- Men om ledningarna ska stå bredvid varandra så får gatan breddas till 72 meter, säger han.De över 800 markägare som bjudits in till de möten som nu avlöser varandra är fler än de som slutligen drabbas, uppger Johnny Norling.- När vi presenterar ett slutligt förslag så räknar vi med att 450 markägare berörs.Enligt honom är reaktionerna vid mötena blandade. Ersättningen är den fråga som dominerar.Expropriation i regelrätt mening är det inte tal om enligt Johnny Norling.- Nej, vi får ledningsrätt i 40 år som vi ersätter enligt de lagar och regler som finns. Dessutom lägger vi på ett antal procent ovanpå den ersättningen. Kommer vi inte överens med markägaren om ersättning så försöker vi att köpa fastigheten och det brukar fungera alldeles utmärkt.Jan Olsson