De kräver ersättning för dåligt utsäde

Förra året odlade Calle Eriksson ärter tillsammans med kollegan Anders Joelsson, Mölntorp. Sorten hette Brutus och var en utsädesodling åt Svenska Foder. En så kallad friodling som tas in vid behov av utsäde.

- En dag efter skörd ringer Svenska Foder och talar om att det är dags att hämta ärterna och att de ska gå till foder och inte till utsäde, berättar Calle Eriksson.



En vecka senare ringer Svenska Foder igen och den gången vill de hämta ärterna som ska gå till utsäde. Ärter som redan levererats som fodervara.





Kontraktet låg kvar

Har inte nått resultat

Maskätna ärter

Ska utredas

Det hela visade sig bottna i en administrativ datamiss från Svenska Foders sida. Från början fanns ett spannmålskontrakt på odlingen men när Svenska Foder insåg att ärterna behövdes som utsäde så skrevs ett utsädeskontrakt. Det ursprungliga kontraktet skulle ha makulerats men låg kvar och kom att styra ärternas destination. Följden blev att välbehövligt utsäde förbrukades som foder och att Calle Eriksson tvingades räkna med en sämre ersättning för sin vara.- Tillsammans skulle vi förlora mellan 30 000 och 40 000 kronor. En struntsumma för dem men mycket pengar för oss.Under halvåret som gått har Calle Eriksson nu diskuterat ersättning med Svenska Foder utan resultat. Först när ärendet går vidare till Niklas Ingvarsson, produktchef för utsäde, får problemet sin lösning.Svenska Foders odlare får i dagarna sina slutavräkningar och under helgen som gick kom beskedet att Calle Erikssons ärter slutavräknas som utsädesvara.- Det har varit fel information i första ledet. Oavsett om vi tar in varan eller ej så utgår ersättning. Det är beklagligt att ärendet inte gick vidare till mig i början. Det är synd att vi inte fick in varan, det är stor efterfrågan på ärter i hela landet, säger Niklas Ingvarsson.Men Calle Eriksson är inte nöjd. Datamissen fortsätter att orsaka problem för honom och Anders Joelsson.När de inför 2010 beställde bruksutsäde av sorten Brutus så ersattes Brutus av Nitouche, ett utsäde från en dansk firma. Enligt Calle Eriksson är det danska utsädet av dålig kvalitet, med bland annat maskätna ärter och bristande information om grobarhet och tusenkornvikt.Calle Eriksson anser att det dåliga utsädet är en direkt följd av Svenska Foders datamiss förra året.- Vi är nöjda med att kontraktsfrågan ordnade sig men vi vill kompenseras för utsädet. Man ska inte behöva betala fullt pris för något som inte är värt det.Niklas Ingvarsson vill ännu inte uttala sig om kvaliteten och bristen på information.- Först måste jag ha tag i en säck för att se vad som står på den. Varan som levererats ut har följt Jordbruksverkets regler för certifierat utsäde men vi kommer att ta in ytterligare prov på varan och utreda om kvaliteten varit undermålig, säger han.Marianne Persson