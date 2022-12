De hittar kunder via sociala medier

Småföretagare på landsbygden har svårt att marknadsföra sig själva. Går man samman kan man hjälpas åt att hitta kunder.

Äggfynd - på nätet

Så är grundtanken bakom Min Farm som startade för två år sedan för att hejda nedläggningen av småskaliga jordbruk.Företaget är aktivt i Jämtland och Västerbotten, och lanseras i Stockholm nu i april. Det har snart 18 000 följare på Facebook och intresseanmälningar från 13 000 privatkunder.Från början var Anna Lynam och hennes man Stephen inriktade på traditionell marknadsföring, exempelvis annonsering i dagspress. De såg det som en självklarhet, men insåg snabbt att det inte behövdes.– När vi började sökte vi efter tio testfamiljer via Facebook. Sjuttio hörde av sig. Då kände vi "Wow, det här funkar". Man klarar sig på sociala medier, säger Anna Lynam.De är aktiva på Facebook, Instagram och Twitter, inte minst för dialogen med kunderna.När företaget lanseras i en ny region kan de till exempel fråga vilka leveransplatser som är bra. De har även fått tips om produkter.– Om tio personer i månaden frågar efter en viss produkt som vi inte har i utbudet ser vi att vi borde försöka lägga krut på att hitta den. Många är till exempel intresserade av opastöriserad mjölk. Just det finns inte, men vi kan se att intresset för mjölkprodukter är stort, säger Anna Lynam.Förra året satte Min Farm ett tak på 600 kunder, men i år expanderar företaget och tror på tusentals nya.En av gårdarna som är med är Nylidens ekogård, strax söder om Vännäs. Gunvor och Fredrik Vennberg startade mejeri där för ett år sedan och säljer mjölk, yoghurt, fil, färskost och kvarg.– Det kostar mycket pengar att starta mejeri. Vi var inte jättesugna på att lägga en massa pengar på marknadsföring. Samtidigt var det viktigt att få ut våra varor, säger Gunvor Vennberg.När hon hörde talas om Min Farm stod hon i begrepp att skaffa en hemsida och börja annonsera, men det kändes jobbigt och kostsamt.– För oss kom Min Farm i helt rätt läge. Nu slipper vi administrera en egen hemsida.Min Farm marknadsför produkterna mot 20 procent på försäljningen. Samma princip som många återförsäljare har.En fördel för gårdarna är att kunder som söker mjölk samtidigt kan fynda ägg, lite som i en fysisk livsmedelsaffär.– Om vi åker ut till en gård och gör en uppdatering om att lammen har fötts så marknadsför det alla bönder. Det är ett tips till andra - gå samman, säger Anna Lynam.Läs mer om hur du kan göra affärer och tjäna pengar via sociala medier i tisdagens pappers-ATL!