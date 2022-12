De gör jakten enklare

Conny Pettersson håller i skötselplanen på 17 000 hektar i Björkviks älg- och kronviltskötselområde.

Har annat att göra

"Har fungerat klockrent"

Ska förbättra administrationen

Stor marknad

Det är 41 jaktlag, med i snitt 10 jägare per jaktlag, som ska hållas uppdaterade i vad som händer under jakttiden. Ett mycket omfattande arbete som oftast sköts via telefoner, ifyllande av excelark och e-postlistor.– Och jag har annat att göra än att sitta i telefon, säger Conny Pettersson.Han driver samtidigt gården Danbyholm utanför Nyköping med 500 hektar spannmålsodling.Under jaktåret blir det mycket administration med bland annat inrapportering av skjutna djur och betalande av fällavgifter.Bland annat sköt skötselområdet 310 kronhjortar och 24 älgar förra jaktsäsongen.– Det är lite att hantera och det är därför jag vill ha det lite mer smidigt.Han tog kontakt med ekonomstudenten Henrik Hoffman, webbutvecklaren Carl Rosell och agronomstudenten Viktor Ånöstam som skapade ett nytt webbaserat system för hantering och administration av jakt under namnet vilth.se.– För mig har det fungerat klockrent och det har sparat väldigt mycket tid.Systemet går ut på att jaktledarna går in och kollar vad som är lovligt att skjuta och efter jakten rapporterar de vad som är fällt eller observerat.Därefter kan alla jägare i hela skötselområdet se vad som har hänt via webben, den smarta telefonen, läsplattan eller via sms. Det gör att jaktlaget hela tiden är uppdaterat och risken för överskjutning minskar.Dessutom skickar systemet automatiskt ut en faktura på eventuell fällavgift till rätt jaktlag och kan även automatiskt rapportera vidare till andra myndigheter som för statistik.– Tanken med systemet är att det ska förbättra administrationen kring jakten med dagens teknologi och ta ett helhetsgrepp på allt som sker före och efter jakten. Den här delen av vår tjänst är bara början, säger Henrik Hoffman.Det finns en stor marknad i Sverige med omkring 15 000 jaktlag och nästan 300 000 jägare.– För min del skulle systemet lätt kunna motivera en årskostnad på uppåt en tusenlapp för att för en bra rapportering, säger Conny Pettersson.Henrik Hoffman berättar att de satsar för fullt på det nya systemet, samtidigt med studierna, och ska göra det snyggare och bättre inför nästa jaktsäsong. Ännu har de inte bestämt priset på tjänsten.– Vårt fokus är att göra en tjänst som kan användas av alla jägare. Årsavgiften för ett skötselområde ska vara låg. Sedan kommer vi att erbjuda påbyggnadstjänster som analysverktyg, kartor och andra förenklande och underhållande tjänster.