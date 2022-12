De gör comeback hos Söderberg & Haak

Efter en del spekulerande är det nu klart att Deutz-Fahr kommer att säljas via Söderberg & Haak.

Deutz-Fahr håller på att bygga upp en ny produktionsanläggning i Lauingen i Tyskland. Detta så kallade "Deutz-Fahr Land" handlar om en investering på drygt 700 miljoner kronor på en yta om 34 hektar som ska bli Europas modernaste anläggning i traktorbranschen."Att ha fått ta del om planerna om ”Deutz-Fahr Land” har inspirerat oss än mer i valet av Deutz-Fahr som ny partner. Här väntar också ett nytt kundcenter, nya utbildningslokaler, testbanor och så vidare, så timingen känns helt enkelt klockren", kommenterar Thomas Svensson, vd för Söderberg & Haak i ett pressutskick.Deutz-Fahrs traktorprogram består av tio modellserier. Söderberg & Haak håller nu på att sätta samman ett Deutz-Fahr traktorprogram för den svenska marknaden, med allt från enklare modeller, via frontlastarmodeller till ett brett program av steglösa TTV-traktorer.Planen är också att investera i ett antal demotröskor från Deutz-Fahr för den svenska marknaden.Det var i april som det stod klart att maskinjätten CNH, som bland annat äger Case och New Holland, sagt upp avtalet med Söderberg & Haak som generalagent och återförsäljare i Sverige. För två veckor sedan meddelade Rosenqvist Maskin och Same Deutz-Fahr att de avslutat sitt samarbetsavtal.