De flesta valde gran efter Gudrun

Vid årsskiftet gick ansökningstiden ut för återväxtstödet. Sex år efter Gudrun har Skogsstyrelsen nästan ett färdigt facit på hur det gick med de 450 miljoner kronor som den dåvarande regeringen avsatte för att hjälpa skogsägarna att få upp ny skog där stormen dragit fram.





Prickade rätt

Chans till mer lövträd

- Vi uppskattar att det blir någonstans runt 10-15 miljoner kronor över som troligen kommer att användas för fortsatta åtgärder inom stormområdet, till exempel insektsbekämpning, säger Therese Ludwig, funktionsansvarig för återväxtstödet på Skogsstyrelsen.Tanken var att 250 miljoner kronor skulle gå till återbeskogning med barrträd. Där prickade Skogsstyrelsen rätt. Hittills är 250 miljoner kronor utbetalda för 80 000 hektar.Ytterligare cirka 10 miljoner kronor har beviljats under december och kommer att betalas ut under 2011.Tre procent av ansökningarna för återbeskogning med barrträd gäller tall. Granen fortsätter alltså att dominera i stormområdet.Återväxtstödet gav skogsägare en möjlighet att få in mer lövträd i skogen. Skogsstyrelsen uppskattade att stödet till olika typer återbeskogning med lövträd skulle behöva 200 miljoner kronor och ge 10 000 hektar lövskog. Resultatet blir cirka 65 miljoner kronor och 3 000 hektar.- Man tog troligen i för att det absolut inte skulle saknas pengar, säger Therese Ludwig.Eftersom det tidigt syntes att inte hela stödet skulle gå åt har en del av pengarna redan använts till bekämpning av insekter, exempelvis barkborrar, inom stormområdet. Bekämpningen fortsätter troligtvis även under 2011.Att inte fler valt att satsa på lövskog kan bero på många faktorer, tror Therese Ludwig. Bland annat kräver den mer skötsel och hägn, som kanske står i vägen vid jakt och rekreation.Bland de skogsägare som återbeskogat med lövträd är hybridasp populärast. Tina Andersson