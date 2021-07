De fick jobb direkt efter skolan

BRÅLANDA ATL

Caroline Åström och Denice Karlsson sopar och ströar till de 104 mjölkkorna på Södra Kärrs Lantbruk utanför Brålanda i Dalsland. De har snyggat till lite extra.



I försomras gick de ut Naturbruksgymnasiet Nuntorp någon mil bort och nu kommer sex skolkompisar på besök för ett snack med ATL om jobbet och framtiden.



Stämningen stiger när stallet fylls av entusiastiska tjejer. Allihop tycker att de haft jättelätt att få arbete och det mesta är roligt.

- Jag är glad när jag åker till jobbet. Kor är fantastiska djur, säger Kristina Lundberg, som jobbar med mjölkkor på Bergs Säteri utanför Mellerud.

- Man får så mycket glädje tillbaka. Hela dagen blir tråkig om ett djur är sjukt, säger Kajsa Högemark som fått arbete i en besättning med mjölkningsrobot på Gillesbyns gård utanför Brålanda.





Omväxlande

Djursjukvårdare

Nervöst i början

Startat eget företag

De andra fyller på med att det är skönt att slippa sitta på kontor och att jobbet är omväxlande.Det känns bra att jobba med kroppen och att lära sig nya saker hela tiden. Att det kommer in ny teknik i lantbruket är också positivt. Ett nödvändigt ont är att gå upp tidigt och att kastrera smågrisar.Alla kan tänka sig att studera vidare när de arbetat ett tag och fått mer erfarenhet. Lantmästare eller agronom finns som mål i gruppen, liksom att utbilda sig inom semin och avelsrådgivning.Anna Eriksson skulle vilja bli djursjukvårdare. Hon har jobbat med mjölkkor över sommaren och har nu en tjänst som naturbruksambassadör på Nuntorp.Linn Laakso gick ut gymnasiet förra året och har precis bytt jobb, från grisgård i Västergötland till mjölkning utanför Brålanda. Hon planerar att läsa till djurskyddsinspektör. Matilda Hjalmarsson mjölkar också i trakten och funderar på att bli polis.Tjejerna tycker att de fått en bra grund att stå på från skolan och att de kände sig redo att börja jobba, även om det kanske var lite nervöst i början.Att läsa och bo på naturbruksgymnasium gör att man växer som person och det blir lätt att flytta hemifrån och klara sig själv.Caroline Bernhed gick ut gymnasiet förra året och har startat eget företag. Hon är anställd som grisskötare på halvtid och jobbar mest som avbytare på mjölkgårdar under resten av arbetstiden.- Man tänker inte på hur mycket man lärt sig under tre år. Tänk, jag hade aldrig kört traktor och hade bara klappat en gris på zoo, säger Caroline Bernhed och skrattar. Tina Andersson