De får slåss om hans mjölk

- Jag ser det här som ett sätt att skärpa aktörernas sinne och skapa konkurrens om mjölkråvaran, säger Kjell Sandahl, som länge varit en trogen Arlamedlem och en av de få som uppfyller minimikravet på leveranser om minst 5 miljoner kilo för att få ut den så kallade Arlanoteringen.





Inget lätt beslut

Misslyckats

Han medger att det inte var ett lätt beslut men frustrationen över låga avräkningspriser tvingade honom att hitta nya grepp och när Skånemejerier kom med erbjudandet nappade han och brodern Per. De kvalificerar därmed inte längre för att få ut Arlanoteringen - i januari 314,3 öre per kilo - där bara logistiktillägget gett 400 000 kronor om året.- Mjölken vi levererar till Skåne kommer att ge ungefär 10-15 öre mer än det pris vi kommer att få från Arla, säger Kjell Sandahl.Skånemejerier har på senare tid intagit en offensiv roll i jakten på mjölk, vilket också visar på en annalkande brist på svensk mjölkråvara. Skånemejeriers vd Björn Sederblad utnyttjar en klausul i föreningslagen som säger att en mjölkbonde har rätt att ta hälften av sin invägning för "egen användning".Arla har inte hittat något i stadgar och regler som förhindrar att denna hälft går till ett annat mejeri, vilket i sig kan öppna för en helt ny svensk mjölkmarknad med ökad konkurrens om leverantörernas mjölk.- Som marknadsledare har Arla misslyckats med sin pedagogiska uppgift att tala om för handel och konsumenter att det kostar att producera mjölk på det sätt vi vill göra det i Sverige, förklarar Kjell Sandahl.Kjell och brodern Per kvarstår som Arlamedlemmar och leveranserna till Skåne kräver inget medlemskap. Avtalet mellan dem, Skånemejerier och Arla Foods löper från den 1 februari och tills vidare, men vill de lämna Arla måste de fatta beslut om det senast i augusti för att kunna bli medlemmar i Skånemejerier. Om och väl där binder de upp sig för minst två år.- Det blir inte ett lätt beslut, vi har ju varit mjölkbönder i Arla så länge och inte utan stolthet, men Arla i dag är väldigt stort och väldigt anonymt, säger Kjell Sandahl.Mjölken från de 500 korna på gården Vasen utanför Vetlanda har gått till Arlas anläggningar i Vimmerby och Jönköping. Nu kommer i alla fall hälften av den mjölken under en tid gå till Skånemejeriers anläggningar. Jerry Simonsson