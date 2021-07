De får inte samma möjlighet

Efter förra årets stödstrul gjorde Eskil Erlandsson det till en hederssak att få ut årets gårdsstöd så tidigt som möjligt till så många som möjligt.



Jordbruksverket och länsstyrelserna fick prioritera om. Resurser togs från arbetet med att snabbt göra inventeringsresultaten tillgängliga för bönderna.

- Utbetalningen till jordbrukarna var högst prioriterad, säger Birgitta Ek, chef för Jordbruksverkets stödavdelning.





Inte samma chans

Slår orättvist

Det valet gjorde att de bönder vars marker inventerades sent inte hade samma förutsättningar att ändra sina stödansökningar, och slippa straffavdrag, som kollegor som haft turen att bli inventerade tidigare. Det skriftliga beskedet om de nya arealerna kan ta en månad från det att inventeringen görs till att bonden får det.Tidigare har inventeringsresultaten även lagts ut på internet kontinuerligt, under vissa perioder varje natt. Det slutade man med den första september.Runt den 20 oktober lades inventeringar gjorda under september och oktober ut och sedan verkar tjänsten ha fungerat stötvis, trots att Birgitta Ek hävdar att den inte är i gång alls.Sören Söderteg, EU-samordnare på LRF Konsult i Linköping, tycker att stängningen av nättjänsten slagit orättvist.- Varför ska en del få chansen att göra ändringsanmälningar i tid och inte andra? Sara Johansson