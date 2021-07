De är mellan marknad och lantbrukare

MALMÖ ATL

På Tre Skåne i Rosengård i Malmö sitter Lantmännens fem spannmålshandlare. Med blicken på skärmarna följer de prisrörelserna i pappershandeln på Matifbörsen samtidigt som de gör ett avslut om fysisk leverans med en odlare på telefon.

- Det är en förutsättning för oss att ha en fot i båda lägren och det är kombinationen som är styrkan. Det finns inte så många som oss om man tittar runt om i världen, säger Mikael Jeppsson, Lantmännens spannmålschef.





Lantmännens spannmålshandlare är lika utsatta som lantbrukarna för marknadens snabba prissvängningar men har byggt upp strategier för att hantera risken och också för att kunna dra fördel av prisrörelserna.- Det gör att vi över tiden ska ligga bättre än snittet än vad den enskilde lantbrukaren kan uppnå. Är det så att vi tror på stigande priser men priserna faller måste vi lägga en prisstrategi och inte bara sitta och vänta på att priserna ska gå upp, säger Mikael Jeppsson.Det är en strategi som lantbrukaren också kan tilllämpa, säger produktchef och handlaren Per Germundsson.Om bonden får ett högt eller lågt pris beror på Lantmännen eller honom eller henne själv beroende på vilken prisstrategi man väljer.- Väljer han poolpris överlåter han åt oss att förvalta hans spannmål. Väljer han spotpris, termin eller depå är det han själv som väljer när han ska prisfixera, säger Mikael Jeppsson.De instrument Lantmännen tillhandahåller menar de är tillräckliga för att lantbrukaren ska kunna sköta sitt företag.Vill man spekulera kan man använda bankernas tjänster.Det är priserna på Matifbörsen i Paris som är de vägledande för den europeiska spannmålshandeln även om handeln i Chicago är tio gånger större.De fysiska affärerna görs med rabatt eller premium på Matif-noteringen. Lantmännen använder Matif för att säkra (hedging) sina fysiska affärer.Lantmännen tar olika positioner på marknaden vid olika tillfällen beroende på vilka förväntningar man har. Man ligger lång när man har köpt mer än man sålt i tro på att priset ska gå upp, eller ligger kort när man sålt mer än man köpt i tro på fallande priser.- Har jag gjort en affär och inte vill ligga kort kan jag täcka mig antingen på den finansiella marknaden eller via en fysisk hedge, säger Per Germundsson.Marknaden i dag är helt annorlunda än den var 2005, säger de. Regleringarna upphörde och nya aktörer (som Schroders som vi beskrev i förra numret) kom till marknaden.- Vi är alla fortfarande i krypstadiet när det gäller hur vi hanterar marknaden, erkänner Per Germundsson.- Nu förändras priserna på ett sätt som de inte gjorde tidigare, tillägger Mikael Jeppsson.De är överens om att alla aktörer behövs, även de som spekulerar i marknaden.- För att en marknad ska fungera krävs det likviditet och de ser till att marknaden rullar varje dag. Fanns inte de skulle inte lantbrukaren kunna sälja på ett högt pris han tycker är bra eller ett mälteri kunna köpa vid ett lågt pris de tycker är bra, summerar Mikael Jeppsson.Jerry Simonsson