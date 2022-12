David vann mot majonnäs-Goliat

Unilever är ett av världens största företag, värderat till runt 116,5 miljarder dollar, och ägare av varumärken som Hellman's. Företaget dominerar den globala majonnäsmarknaden, enligt vissa uppskattningar värd 11,3 miljarder dollar. I november stämde företaget Hampton Creek Foods, ett företag som utvecklar äggfria livsmedelsalternativ och som i ett drygt år haft en äggfri majonnäs ute på marknaden.

Positiv uppmärksamhet

Unilever hävdade att Hampton Creek Foods produkt "Just Mayo" vilseleder konsumenterna genom att använda den etablerade förkortningen för majonnäs trots att det inte ingår några ägg i varan. Majonnäs innehåller per definition ägg, hävdade Unilever, och krävde namnändring och ett omedelbart stopp för försäljning av produkten under sitt nuvarande namn.I veckan ändrade sig Unilever, skriver Forbes.com. Stämningen har dragits tillbaka, utan närmare förklaring. Men liksom LRF Mjölks stämning av Oatly så resulterade Unilevers stämning i badwill för företaget samtidigt som motståndaren, och deras produkt, fick en massa positiv uppmärksamhet.Samma dag som Unilever meddelade att de drar tillbaka stämningen kunde Hampton Creek Foods gå ut med att de fått in 90 miljoner dollar i nyinvesteringar. Företaget, som startade med pengar från bland andra Bill Gates, har nyligen lanserat en äggfri kakdeg och håller på att utveckla en växtbaserad motsvarighet till äggröra.