Därför sa Kalmar nej till fusion

Många fullmäktige blev märkbart överraskade av att styrelsens förslag på en fusion med Lantmännen avslogs med relativt god marginal.

Sämre konkurrenskraft

Har pratat med andra

Trodde inte på bakslag

Ville ha sammanslagning

Ingen isolerad ö

Av de 45 fullmäktige röstade 26 emot förslaget och 19 för.En av dem som vid ett sent stadium kom in i fullmäktige och som varit en av nej-sidans talesmän, Emil Petersson, Mörbylånga, där han driver en växtodlingsgård på 115 ha.– Överraskad? Jaaa, lite, men inte helt. Förhoppningarna var någonstans att det skulle falla i första omröstningen, sa Emil Petersson när valresultatet var ett faktum.– Det finns många skäl till varför vi varit emot en fusion. En är att det skulle bli färre aktörer att göra affärer med och med det försämrad konkurrenskraft. Och sedan det att man inte kollat upp om någon annan än Svenska Lantmännen skulle vara intresserad av Kalmar lantmän.Emil Petersson säger att han själv suttit i reella diskussioner med andra intressenter.– Jag var med i en grupp innan jag kom in i fullmäktige som träffade DLA och vi var i Staffanstorp och träffade Mats Eriksson och Rune Andersson från BM Agri.Om dessa eller andra parter nu kliver fram som möjliga samarbetspartners i någon form blir upp till den nya styrelsen att besluta om, menar Emil Petersson.Två som redan i och med dagens nederlag sagt att de lämnar sina styrelseuppdrag är Åke Göthberg och ordförande Gunnar Pleijert.Gunnar Pleijert var medveten om att det fanns opposition till fusionsförslaget men hade ändå trott på ett annat resultat.– Det har svängt fram och tillbaka men det här är en tydlig majoritet att säga nej till en fusion. Och det löser inte den underliggande problematiken med lönsamhetsproblemen och det blir något den nya styrelsen måste jobba med, säger Gunnar Pleijert, som suttit i styrelsen sedan 1977.Kalmar lantmän har budgeterat med en förlust på 15 miljoner kronor för 2015 och det är kostnader för den nya foderfabriken som är med och tynger resultatet förutom prispressen från konkurrenterna.Övriga styrelseledamöter ska senaste i morgon, onsdag, ge besked till valberedningen om de står till förfogande för omval vid stämman, som nu skjutits upp till den 27 april.Jennie Juneberg, grisbonde i Juneberg utanför Kalmar, var en av de 19 besvikna fusionsanhängarna.Med en produktion på 15 000 smågrisar per år och ingen igen gårdsproduktion av foder såg hon fram emot en bättre marknad vid en fusion.– Ingen vet hur det hade gått men för oss hade en fusion sannolikt varit till fördel, säger Jennie Juneberg.Fusionsmotståndarna var också rädda för att beslutsfunktioner och styrning skulle flytta till Stockholm och öka avstånden till de 1 850 medlemmarna.Nu hoppas Emil Petersson och andra att Kalmar förblir knutpunkten även framöver.Hamnen och medlemmarna är de viktiga komponenterna för föreningen.– Det finns företag som är på hugget och vill göra affärer med Kalmar Lantmän och som vill göra Kalmar till den plats i Sverige de agerar utifrån, sa Emil Petersson.Nu finns också möjligheten till nytänkande, menade han.– Sverige är inte en isolerad ö i världen och spannmålspriserna sätts i dag i London, Paris och Chicago och då måste man tänka lite nytt. Det finns också annan europeisk kooperation, som DLA. Jag ser helst att vi samarbetar med någon, men det blir en sak för den nya styrelsen att ta tag i.