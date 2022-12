Därför brann Skövde slakteri

Branden den 10 oktober förstörde hela grisavdelningen och stora delar av taket på nötavdelningen. Polisen har i sitt utredningsarbete fått fram två troliga scenarion för hur branden startat skriver Falköpings tidning.

Den teori som anses mest sannolik är att branden startade där svinborst bränns bort med gasol. Temperaturen kan bli väldigt hög och arbetsbelastningen var hög under branddagen.– Troligen har branden koppling till hög produktion som alstrat mycket värme under lång tid. Grisslakten är den äldsta delen på slakteriet och har använts under många år. Hög värme gör att material, som träbjälkar, ändrar egenskaper. Finns det sedan en fettbeläggning i taket kan detta ge upphov till gnistbildning, förklarar Stig Torell, brandmästare hos Räddningstjänsten Östra Skaraborg, som har varit delaktig i utredningen till tidningen.Den andra möjligheten som inte kan uteslutas men inte anses lika sannolik är att en elektronisk installation orsakat hög värme.Att branden blev så omfattande beror på att branden spred sig i ventilationsutrymmet.