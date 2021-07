Danska potatispriset stiger

Dansk Kartoffelproducent-forenings ordförande Birger Jensen säger till DR Midt & Vest att potatispriset stigit med mellan 5 och 10 procent under de senaste två veckorna, från 70 till 80 danska öre per kilo (motsvarande knappt 1,10 svenska kronor per kilo).



Enligt Jensen finns det nu också exempel på att potatispackerierna fått vända sig till odlarna för att få tag i potatis. Tidigare stod odlarna i princip i kö för att få leverera.

Ännu är det dock långt kvar till förra årets prisnivå på 1,50 danska kronor per kilo.ATL.nu