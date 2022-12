Danska mjölkrobotar tappar mark

De senaste siffrorna från Seges visar att antalet mjölkrobotar i Danmark minskar. Anledningen är bristande flexibilitet och höga driftskostnader i produktionen.

Anställde istället

Fortsatt trend

Mjölkbonden Martin Olesen plockade bort sina fyra mjölkrobotar redan för två år sedan och har i stället anställt en extra arbetare. Ett beslut han inte har ångrat.– Jag har sparat en hel del pengar på både el och underhåll genom att ersätta mjölkrobotarna. Jag har faktiskt ökat antalet mjölkkor och därmed också ökat mina inkomster, säger Martin Olesen, nordjysk mjölkbonde till Foodculture.dk.Siffrorna från Seges visar att trenden med att sluta med mjölkrobotar började på allvar under 2011. Danmark har tidigare varit det land i Norden som haft flest mjölkrobotar, men har i dagsläget minst.Och den pågående trenden kommer att fortsätta, säger Per Justesen, konsult på Seges.– Jag tror definitivt att vi kommer att få se fler danska mjölkproducenter som släpper robotar i framtiden och ersätter dem med andra produktionsmetoder. Särskilt stora gårdar, kan dra nytta av förändringen, säger Per Justesen till Foodculture.dk.