Danska lantgårdar dyker i pris

Under tredje kvartalet 2008 stod lantbruksegendom som högst i kurs i Danmark. Då handlades gårdar till ett pris av 280 000 danska kronor per hektar. I det ingår både mark och byggnader.

Idag har priset fallit till 180 000 kronor, skriver Landbruksavisen som hänvisar till siffror från Danmarks Statistik.

Priserna är tillbaka på samma nivå som för fyra år sedan och gårdar säljs för priser som är 20 procent under vad de värderas till.ATL.nu