Danska grisar slås ihjäl mot betonggolv

Det sker ofta direkt efter födseln genom att grisarna slås mot betonggolvet eller boxinredningen, rapporterar Sveriges Radios Ekot.

Större kullar

Ses inte som individer

En företrädare för den danska grisnäringen säger att det är det mest skonsamma sättet att göra det på - och att det är dålig lönsamhet i att föda upp underviktiga grisar.Totalt föds runt 35 miljoner smågrisar per år och enligt den danska djurrättsorganisationen Dyrenes Beskyttelse väger fyra miljoner per år under ett kilo.Anledningen till att så många grisar föds underviktiga ska vara att den danska grisindustrin avlat fram allt större kullar.– Grisproduktionen, åtminstone i Danmark, har gått väldigt långt vad det gäller ekonomiska aspekter vilket gör att man ser grisarna som råvaror mer än levande individer, säger Johan Beck-Friis vid Sveriges Veterinärförbund till Ekot.Även i Sverige får djur avlivas med slag i huvudet. Enligt Jordbruksverkets föreskrifter får metoden användas för att avliva ett mindre antal djur om de är yngre än 14 dagar.