Danpo jagar nya leverantörer

Enligt Maskinbladet.dk har Danpo höjt avräkningspriset med 20 procent under 2010 vilket gett ett grundpris på 6,24 danska kronor per kilo (motsvarande drygt 7,80 svenska kronor per kilo).

- Vårt mål är att kompensera leverantörerna för stigande foderpriser, säger Danpos vd Jan K. Henriksen till nättidningen.



Danpo har också investerat 200 miljoner danska kronor i slakteriet i Års. Kapaciteten är 45 miljoner kycklingar per år och för att utnyttja detta fullt ut behövs 4-5 miljoner kycklingar till per år.



- Vårt mål är inte att vara stora men att få en förnuftig produktion så att det blir en bra affär för både oss och leverantörerna, säger Jan K. Henriksen.ATL.nu