Danmark friförklaras från blåtunga

EU-kommissionen har godkänt en ansökan från Danmark och som från januari därmed inte längre omfattas av skyddszonen. Detta sker efter att man under övervakning inte har hittat några tecken på virusspridning på två år.



Norge förväntas bli friförklarad från blåtunga i början av 2011.



Under 2008 konstaterades blåtungesmitta på ett 30-tal gårdar i södra Sverige. Några nya fall tillkom dock inte under 2009 eller 2010.ATL.nu