Danish Crowns planer på aktiebolag får kritik

Senare i höst ska representantskapet ta ställning till frågan. Blir det verklighet handlar det om att lägga Danish Crowns hela drift, bland annat slakt och styckning, i ett aktiebolag.

I ett första skede ska aktierna inte börsnoteras. De ska heller inte ägas individuellt av dagens ägare, det vill säga bönderna.

I stället ska samtliga aktier i Danish Crown AB ägas av en ekonomisk förening, Danish Crown amba, som i sin tur ägs av ungefär 10 000 danska slaktdjursuppfödare gemensamt.





Inget inflytande

Vill växa

Får efterlikvid

Mer till svenskarna

De svenska bönder som levererar slaktdjur till Danish Crown-ägda KLS Ugglarps är inte ägare i dag till skillnad från sina danska kollegor. Svenskarna får heller inget inflytande eller ägande vid en eventuell ombildning till aktiebolag.Danish Crowns planer på ett aktiebolag är ett sätt att underlätta tillförsel av externt kapital. Det är också ett sätt att förbereda för en större fusion eller köp av någon konkurrent i Europa.En fusion eller köp möjliggörs genom att Danish Crown amba i så fall säljer en stor aktiepost i Danish Crown AB.- Danish Crown har en strategi som går ut på att växa och för att växa krävs kapital, säger informationsdirektör Anne Villemoes till ATL.Vid de möten som nu hålls med bönder på olika håll i Danmark är invändningarna mot en bolagisering främst att böndernas inflytande på sikt minskar.- Vi talar om 130 års historia, så det handlar om känslor också, säger Anne Villemoes.En bolagisering ska inte påverka böndernas avräkningspris. Danska uppfödare får även i framtiden avräkningspriset plus efterlikvid som utbetalas en gång om året. KLS Ugglarps leverantörer får ingen efterlikvid.Efterlikviden till de danska bönderna varierar från år till år. De senaste åren har den legat kring 60-70 danska öre per kilo.Den bonde som levererar 10 000 slaktgrisar på ett år får således mer än en halv miljon kronor i efterlikvid.Räknat på avräkningspriset den här veckan och en efterlikvid på 65 danska öre kommer den svenska bonden bättre ut ekonomiskt.KLS Ugglarps toppnotering till kontrakterade grisuppfödare är 13,75 kronor kilot. Deras danska kollegor får 9,40 danska kronor och uppskattningsvis 65 öre i efterlikvid, totalt 10,05 danska kronor per kilo. Det motsvarar 12,56 svenska kronor räknat på växelkursen 1,25.Jan Olsson