Dalsjöfors höjer priset på ungnöt

För ungnöt i klass R+ blir det nya grundpriset (exklusive års-, kvalitets- och planeringstillägg) 28,05 kronor per kilo och i klass O 27,05 kronor per kilo.



För ko i klass O betalar Dalsjöfors 21 kronor per kilo samt för närvarande ett marknadstillägg på 2 kronor per kilo.ATL.nu