Dalsjöfors höjer priset på storboskap

För ungnöt i viktgruppen 275 - 399,9 kilo ger det ett pris i klassen R+ på 26,80 kronor per kilo och ett pris i klassen O på 25,80 kronor per kilo.

För kor i viktgruppen 275,5 kilo och uppåt ger prishöjningen ett nytt pris i klassen O på 21,00 kronor per kilo.



Dalsjöfors slakteri höjer även kvalitetstillägget för ungnöt med 50 öre denna vecka.ATL.nu