Dåligt väder förmörkar skördearbetet

Precis som i Frankrike kan det bli problem med kvaliteten på spannmålen i Tyskland.

Upprepade avbrott

Stora skillnader

Över snittet i öst

Mycket raps och spannmål skördades i Tyskland under andra halvan av juli månad.Höstkornet är bärgat i stora delar av landet och mycket av höstrapsen också. Men den senaste veckan har regn lett till upprepade avbrott i skördearbetet, enligt ett pressmeddelande från den tyska bondeorganisationen Deutscher Bauernverband.Regn och blåst har gett problem med liggsäd och för höga vattenhalter i spannmålen. På vissa håll kommer det att krävas kostsam torkning för att klara lagra in varan utan kvalitetsförluster.Det är stora regionala skillnader i skördeförhållandena. Generellt har vädret varit stabilt norr om floden Elbe och där har skörden kommit långt.När det gäller höstvete, som i år odlas på 3,17 miljoner hektar, har man än så länge bara kommit i gång med skörden i någon större omfattning i delstaterna Bayern, Hessen och Rheinland.I de västra delstaterna Nordrhein-Westfalen och Rheinland-Pfalz väntas bara genomsnittliga skördar medan man i Bayern och östra Tyskland fortfarande tror på skördar över genomsnittet.Det krävs dock torrt väder de närmaste dagarna för att klara de kvaliteter man vill ha.Skördarna av höstkorn ligger på genomsnittlig nivå i västra Tyskland och i öster över genomsnittet och även över förra årets skördenivåer.Genomsnittet för landet ligger för närvarande på 7,3 ton per hektar vilket överskrider förra årets 6,9 ton per hektar. Med en odlad areal på 1,24 miljoner hektar väntas totalskörden av höstkorn uppgå till nio miljoner ton.Om höstrapsen kommer upp i genomsnittliga 4,1 ton per hektar skulle totalskörden för Tyskland bli 5,8 miljoner ton, skriver Deutscher Bauernverband.