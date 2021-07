Dåligt år för ärter

Ett år med lagom doser av regn och sol ligger en normal ärtskörd på 3,5 ton per hektar. I år fick odlarna bara in 2,1 ton ärter per hektar till årets ärtsoppa.

- Det har varit ett jättedåligt ärtår, men de dåliga åren kommer och går, konstaterar Thomas Isaksson, vd för Kalmar-Ölands trädgårdsprodukter.



Efter en lång torkperiod under sommaren så mognade ärterna för snabbt. Skörden kom i gång första veckan i augusti men resultatet blev klent. Något bättre gick det för den bruna bönan, som skördas en månad senare. Här ligger skördenivåerna 10-15 procent lägre än normalt.



Av de fyra traditionella matärtssorterna odlas två sorter i Kalmar-Ölandsområdet. Odlingen omfattar 500 hektar, bruna bönor odlas på 600 hektar.



Med en låg ärtskörd så borde vinterns ärtpriser raka i höjden. Thomas Isaksson kan emellertid lugna oroliga ärtsoppsälskare.

- Jag tror inte att det kommer att märkas på priserna till konsumenterna.Marianne Persson