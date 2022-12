Dålig samordning sinkade brandinsats

Det är en av slutsatserna i en sammanställning från länsstyrelsen i Västmanland, som beskriver brandförloppet och de åtgärder som vidtogs.

"Viktiga lärdomar"

Ingen helhetsbild

Tragiska konsekvenser

"Helt förkastligt"

Dålig samordning

Avstod från hjälp

Lättare att montera ned

"Väldigt mycket har gått bra, men det finns också många viktiga lärdomar", konstaterar landshövding Ingemar Skogö i länsstyrelsens dokumentation.När larmet om skogsbranden kom på eftermiddagen den 31 juli kunde ingen ana att den skulle bli den värsta i sitt slag i modern tid.Räddningsstyrkan hade inledningsvis svårt att hitta fram på grund av att dess gps-kartor inte var uppdaterade, vilket försenade insatsen med en halvtimme.De följande dagarna hade räddningstjänsten - som dessutom bytte räddningsledare på löpande band - svårt att få en helhetsbild av brandens omfattning.Göran Cederholm, räddningschef i Sala-Heby, säger i rapporten att han ångrar att inte begärde tillgång till spaningshelikopter på ett tidigt stadium."Nu kan jag konstatera att den bild jag hade inte var den rätta bilden", säger han.Först efter två veckor kunde räddningsledaren meddela att branden var under kontroll.Då hade ett område stort som 30 000 fotbollsplaner brunnit ned, cirka 1 000 personer och 1 700 tamboskap evakuerats och flera byggnader förstörts.En person fick sätta livet till och en annan blev svårt brännskadad. Totalkostnaden för räddningsinsats och skador uppskattas till minst en miljard kronor.Räddningsledaren Lars-Göran Uddholm, med gedigen erfarenhet av stora insatser som Tyrestabranden 1999 och tsunamin 2004, är i efterhand kritisk till att räddningsledarna byttes ut så många gånger under de första dygnen."Det är helt förkastligt", säger han.Lars-Göran Uddholm konstaterar också att den dåvarande räddningsledningen låg ohjälpligt efter och att det saknades tydlig samordning mellan kommunerna när han tisdagen den 5 augusti kom till Ramnäs för att ta över."För små resurser och dålig samordning i kombination med de svåra värderförhållandena innebar att de första dagarnas insatser inte hade avsedd effekt", säger han i länsstyrelsens sammanställning.Länsstyrelsen i Västmanland är också självkritisk. Kunde krisorganisationen ha aktiverats redan den första helgen? Innebar semesterperioden att medarbetare fick vara "i fred" i stället för att kallas in i aktiv tjänst?Länsstyrelsen ifrågasätter också det egna beslutet att avvakta med att sammankalla U-Sam, nätverket för samverkan i Västmanlands län.Orsaken var att räddningstjänsten trots upprepade propåer avstod från erbjudanden om stöd och samordning och att det i det läget var svårt för länsstyrelsen att agera.Länsstyrelsen i Västmanland funderar också på om det kan bli aktuellt att överpröva andra aktörers bedömning när de säger att allt är lugnt och att inget stöd behövs - och hur det i så fall ska gå till.I likhet med Lars-Göran Uddholm har länstyrelsen också kommit fram till att det hade varit bättre att dra på rejält från början.Sedan staten övertagit ansvaret för släckningsarbetet fick stor kraft ägnas åt att hantera akuta frågor på bekostnad av strategiska överväganden.Länsstyrelsen borde därför ha knutit upp mer personal till den egna staben."Det är alltid lättare att montera ner än att bygga upp i efterhand", skriver myndigheten.